Gds – Dumfries, Champions e cessioni minori: ecco come l’Inter può blindare Barella

Ci sarà tanto lavoro da fare per la dirigenza dell'Inter in vista della prossima estate. La proprietà ha imposto un attivo di mercato da dover raggiungere ed è questa la missione primaria di Ausilio e Marotta. Che dovranno anche trovare un modo per blindare Nicolò Barella, che è ora nella lista dei desideri del Liverpool. La Gazzetta dello Sport spiega come può il club nerazzurro "salvare" il suo centrocampista, partendo dalla cessione di Denzel Dumfries: "In Premier League ha importanti estimatori, su tutti il Chelsea.