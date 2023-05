Gds – Inter-Atalanta, riecco Lautaro con Lukaku dal 1. Ecco chi giocherà

A dispetto della necessità di vincere, il turn over abbraccerà anche gli altri reparti: in porta tornerà Onana al posto di Handanovic

Risplende finalmente la LuLa: domani sera contro l'Atalanta l'Inter ritroverà dal primo minuto la coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, che vince il ballottaggio con Edin Dzeko. Queste le ultime di formazione secondo La Gazzetta dello Sport: "A dispetto della necessità di vincere, il turn over abbraccerà anche gli altri reparti: in porta tornerà Onana al posto di Handanovic; in difesa spazio per D'Ambrosio e De Vrij, con Darmian e Acerbi che riposeranno.