Inter, Inzaghi vuole qualificazione subito per pensare in anticipo alla finale: basta un punto

Se c'è una cosa che Inzaghi ha fatto in questa stagione all'Inter è stata gestire momenti e uomini come meglio poteva. E adesso che mancano due gare alla fine del campionato l'allenatore si darà il compito di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League con almeno una giornata di anticipo. Così potrà poi preparare con più serenità la finale di CL e la partita col Toro, ultima nel calendario che dovrebbe essere anticipata a sabato 3 giugno, diventerebbe una formalità e servirebbe solo per stabilire il posto. Tra uno e l'altro cambierebbe la cifra per il posto raggiunto in Serie A, una differenza da 10 mln circa. Ma il mister potrebbe avere in testa piuttosto la finale di CL.