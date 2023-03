Gds – Inter, Correa punta lo Spezia. Dimarco-Skriniar? Col Lecce al massimo in panchina

Antivigilia di Inter-Lecce ad Appiano Gentile, con il presidente Steven Zhang che ha voluto mostrare la propria vicinanza alla squadra assistendo all'allenamento e pranzando alla Pinetina. Concentrandosi sul campo, invece, Simone Inzaghi non dovrebbe recuperare nessuno per dopodomani, o almeno dal primo minuto: "Il gruppo ha lavorato ancora compatto a eccezione di tre calciatori: Milan Skriniar, Federico Dimarco e Joaquin Correa - scrive La Gazzetta dello Sport.

I primi due non possono essere chiamati fuori dalla partita contro il Lecce e la loro situazione sarà valutata direttamente alla vigilia, ma si può al massimo ipotizzare una convocazione in partenza dalla panchina: non c'è infatti nessun interesse a rischiare due colonne della squadra quando all'orizzonte ci sono gli impegni delicatissimi contro il Porto in Champions League (14 marzo) e con la Juventus in Serie A (19 marzo). Il Tucu invece procede con i miglioramenti, ma salterà anche la sfida ai giallorossi: l'obiettivo di Inzaghi è quello di averlo a disposizione per la trasferta di La Spezia del prossimo venerdì.