GdS – Inter-Calhanoglu, firma sul rinnovo dopo il Porto: ecco cifre e dettagli

“Rinnoverà la sua promessa d’amore con l’Inter, pure presto. Non solo per reciproca attrazione e soddisfazione, dopo quest’anno e mezzo di vita insieme, ma perché il club ha deciso di costruire attorno a lui (e a Barella) il centrocampo del futuro. Anzi, rispetto all’elettrico Nicolò, il turco ha più capacità riflessiva in mezzo. E sa recitare come nessuno su più soggetti: quest’anno si è esibito da regista, il suo ruolo preferito per sua stessa ammissione, ma all’occorrenza potrebbe fare la mezzala sinistra, come in passato. Non ci sarebbero problemi neanche a scalare sul centrodestra, o ad avanzare sulla trequarti.