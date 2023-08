Gds – Inter, no Bologna a offerta da 8 mln per Arnautovic: si può chiudere in doppia cifra

Il club di Saputo ha detto di no, ma in viale della Liberazione non hanno intenzione di alzare bandiera bianca

L'Inter ha scelto Marko Arnautovic e sta lavorando per acquistare il centravanti austriaco. Ecco le ultime da La Gazzetta dello Sport: "Oggi ha recapitato al Bologna una proposta da 8 milioni di euro per acquistare il cartellino dell'attaccante austriaco. Il club di Saputo ha detto di no, ma in viale della Liberazione non hanno intenzione di alzare bandiera bianca.