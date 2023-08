Gds – Inter, domani con l’Egnatia riecco Lautaro: 3 i sicuri assenti

E' vigilia dell'ultimo impegno amichevole in casa Inter, poi si farà sul serio. Domani sera il club nerazzurro affronterà infatti l'Egnatia e ritroverà il suo capitano al centro dell'attacco: "Dopo il forfait nell'amichevole di Salisburgo - scrive La Gazzetta dello Sport -, nell'ultimo test pre campionato di domani sera (ore 20) al Mazza di Ferrara Simone Inzaghi potrà contare nuovamente su Lautaro Martinez . Il capitano, da pochi giorni diventato papà, ha una gran voglia di mettersi in mostra per iniziare, sabato 19 a San Siro contro il Monza, il campionato alla grande.

Non ci sarà, invece, Acerbi: il difensore, complice il problema al soleo, non è ancora al top, ma spera di rientrare per lo scontro con la formazione di Palladino. Al Mazza scontato anche il forfait di Gosens, a un passo dall'Hertha Berlino: anche se l'affare non sarà concluso, il tedesco non dovrebbe essere rischiato. Idem Sebastiano Esposito che ha le valigie pronte. La squadra partirà per Ferrara domani mattina in treno e con il treno rientrerà nella notte".