Gds – Inter, offerto Kamada a zero. Questa la posizione dei nerazzurri

Ufficialmente mollato dal Milan, ora Daichi Kamada è stato offerto anche all'Inter. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che spiega come il giapponese, che negli scorsi giorni ha ricevuto i complimenti di Simone Inzaghi, rappresenti ora una possibile alternativa agli obiettivi di mercato: "Il giapponese, classe 1996, diventerebbe il sostituto di Mkhitaryan e, come ha fatto l'armeno, dovrebbe adattare le sue caratteristiche al 3-5-2 di Inzaghi, dove potrebbe ricoprire il ruolo di interno mancino in mediana.

In questo momento l'Inter è concentrata sul risolvere la grana portiere (manca sia il titolare sia il vice), sull'acquisto di un attaccante che sostituisca Lukaku e sulla ricerca di un marcatore di destra della difesa. Kamada è giudicato un profilo interessante, ma non una priorità non tanto nel reparto, quanto nella costruzione della rosa. Non va poi dimenticato che il primo rinforzo per il centrocampo è sempre considerato Samardzic dell'Udinese che però costa una ventina di milioni di euro.