Gds – Inter, Zhang rinnova il contratto di Marotta fino al 2027. Fatturato in crescita: i dettagli

"Nel corso del cda è stata approvata la prima trimestrale della stagione 2023-24 (luglio-settembre) e i risultati ottenuti sono molto positivi: il fatturato del gruppo si è attestato a circa 166 milioni, in aumento di circa 60 milioni (+36%) rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2022-23. A determinare l’aumento dei ricavi in primis le plusvalenze registrate (Onana e Brozovic), ma anche i ricavi da diritti televisivi, match- day, e “licensing & retail”".

