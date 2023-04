Gds – Inter, torna un fedelissimo di Conte: un indizio? Ecco perchè resta difficile il bis

L'innesto di Spinelli non basta per far salire l'allenatore pugliese in cima alla lista dei possibili successori di Inzaghi

Spiega La Gazzetta dello Sport: "Rispetto al 2019-2021 Suning ha infatti notevolmente ridotto gli investimenti sul mercato e già questa caratteristica è conflittuale con i confini dei precedenti di Conte: lui si muove per ingaggi consistenti e soprattutto chiede innesti impegnativi quando firma con una nuova squadra. Gli acquisti dei vari Romelu Lukaku o Nicolò Barella non sono quindi più replicabili con il budget attuale messo a disposizione della dirigenza dalla proprietà.

Allo stesso tempo la risoluzione consensuale di un anno e mezzo fa fu piuttosto turbolenta e molti rapporti personali sono rimasti incrinati dopo la separazione. Insomma, l'innesto di Spinelli non basta per far salire l'allenatore pugliese in cima alla lista dei possibili successori di Inzaghi: il suo nome però è presente e presto nel capoluogo lombardo arriverà un alleato in più...".