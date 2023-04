Festa: “Oaktree ha già un compratore per l’Inter. Tempi? Se Zhang cede lo farà entro…”

Le parole del giornalista: "Zhang deve trovare una soluzione entro fine anno, forse entro fine di questa stagione"

Intervenuto in collegamento con TeleLombardia, Carlo Festa, giornalista del Sole 24 Ore, ha parlato così del futuro societario dell'Inter, con Steven Zhang che dovrà presto prendere una decisione in merito considerata la scadenza del bond con Oaktree a maggio 2024: "Il Milan al momento della cessione non aveva quasi debito, l'Inter si porta dietro oltre 400 milioni. Dalla cifra che dovrebbe pagare il possibile proprietario deve essere tolto il debito: se viene valutato 1.2 miliardo, bisogna togliere i debiti per arrivare alla somma da pagare in contanti, circa 700-800 milioni.

Il problema dell'Inter non è solo quello: il nuovo compratore dovrà fare aumento di capitale per portare patrimonio nella società. L'operazione potrebbe costare più di un miliardo, non è poco per un club italiano. Io credo che Zhang sia veramente attaccato all'Inter, non vorrebbe venderla altrimenti avrebbe avviato già una procedura: ma sa che c'è una scadenza in Cina e deve valutare le offerte. Ma lo sta facendo in modo timido, non ci sono trattative allo stato finale: c'è interesse di alcuni soggetti, alcuni credibili altri meno.

Cessione in estate? Il finanziamento scade a maggio 2024, o vendi quest'anno o discuti un nuovo finanziamento ma la vedo molto difficile con i tassi in salita. Zhang deve trovare una soluzione entro fine anno, forse entro fine di questa stagione: una vendita dovrebbe essere fatta entro autunno, non ci si avvicina troppo a maggio 2024, sarebbe troppo rischioso e rischierebbe di fare la fine di Li col Milan. Se Zhang perde l'Inter come Li, non ci guadagna nulla: vendendo l'Inter, qualcosa riesce ad incassare. Sarebbe stupido arrivare alla scadenza del pegno e non vendere l'Inter.

Trattare con Oaktree? Oaktree ha già un compratore, quello è certo: è una cosa che i fondi fanno normalmente. Probabilmente ne ha già più di uno. Non so come Zhang possa risolvere la situazione, è molto complessa. Cordata italiana? Io non ci credo molto, c'è bisogno di parecchi soldi e in Italia anche una cordata di imprenditori non so se avrebbe quella solidità. Gli unici compratori possibili possono arrivare dal Golfo Persico o dagli Stati Uniti. Radrizzani lo si sente ogni tanto, però in Italia ad oggi non ha comprato nulla".