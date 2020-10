Gds: “Inter, Conte ha gli uomini contati: c’è già l’undici che scenderà in campo nel derby”

-3 al derby di Milano: l’Inter di Antonio Conte affronterà il Milan di Stefano Pioli, a punteggio pieno in campionato e ancora imbattuto dal post-lockdown. Per il tecnico nerazzurro, però, come ricorda La Gazzetta dello Sport, le scelte sono praticamente obbligate.

“Conte ha gli uomini contati. Nainggolan, Skriniar, Gagliardini Bastoni, Radu, Young sono risultati positivi al Coronavirus. I tre dietro saranno quindi: D’Ambrosio-De Vrij-Kolarov. In mezzo, ecco Brozovic, Vidal e Barella. Perisic dal 1′. In attacco, la Lu-La“, si legge.