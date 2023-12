Genoa-Inter, le formazioni UFFICIALI: c’è Bisseck, nuova chance per Arnautovic

Tre punti per laurearsi campione d'Inverno e per andare, almeno per una notte, a +7 dalla Juventus: ecco l'obiettivo dell'Inter di Simone Inzaghi, ospite di uno dei campi storicamente più ostili, quello di Marassi, casa del Genoa. Per l'occasione il tecnico ripropone la formazione vista contro il Lecce: Bisseck vince dunque il ballottaggio con Pavard in difesa, mentre in attacco nuova chance per Arnautovic insieme a Thuram.