Biasin: “Inter, grazie per questo 2023. Anche senza Champions e scudetto…”

"Non posso sapere come finirà stasera ma, a prescindere, ringrazierò", ha scritto Fabrizio Biasin su Twitter

"Una cosa. Oggi l'Inter gioca l’ultima partita dell’anno, la 55ª. Non posso sapere come finirà stasera ma, a prescindere, ringrazierò. Anche se non ho vinto lo Scudetto. Anche se non ho vinto la Champions. Grazie Inter, per quanto mi riguarda è stato un 2023 bellissimo".