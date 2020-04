Godin, l’addio può far risparmiare all’Inter una grossa cifra. E col suo addio arriva il colpo in difesa

Dopo una sola stagione, Diego Godin in estate potrebbe già lasciare l’Inter. A gennaio, quando già si parlava di una possibile partenza, l’Inter e il difensore hanno deciso di andare avanti. a fine stagione lo scenario potrebbe essere diverso. Il 3-5-2 di Conte non valorizza l’ex Atletico Madrid; per questo motivo verranno prese in considerazione le offerte che arriveranno nella sede nerazzurra.

Come riporta Calciomercato.com “L’ex capitano dell’Atlético Madrid guadagna circa 5 milioni di euro all’anno più ricchi bonus fino al 2022. Cederlo significherebbe per l’Inter realizzare un minimo incasso sul cartellino ma soprattutto risparmiare una grossa cifra vicina ai 20 milioni di euro lordi dallo stipendio di Godin per altre due stagioni. Una nota importante a bilancio per un’Inter che studia per Conte un acquisto di livello non solo sugli esterni e a centrocampo, ma anche in difesa. Un centrale adatto al reparto a tre che sappia portare palla, abbia passo e qualità nella giocata”. Fino a questo momento non ci sono ancora offerte soddisfacenti, intanto il club nerazzurro si sta muovendo alla ricerca del sostituto, in pole position c’è Kumbulla del Verona.