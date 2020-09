In Francia – Mercato Inter, Godin ha chiamato Cavani: ecco il motivo della telefonata

Il Rennes vuole fortemente Diego Godin. Il club francese, come confermato da Sky Sport, ha sondato sia il giocatore sia l’Inter in vista di una possibile trattativa. Ora, emergono altri dettagli dal quotidiano transalpino “Ouest France”.

Secondo il quotidiano, Godin avrebbe recentemente chiamato Cavani per chiedere al connazionale un parere proprio sul Rennes e sulla reale competitività della Ligue 1. Godin ha intenzione di rimanere in Europa e di giocare ancora ad alto livello. Cavani, tra l’altro, è svincolato e ancora in cerca di sistemazione.