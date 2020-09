Sky conferma: “Rennes su Godin. Il club ha contattato l’Inter e Diego per capire se…”

Un’indiscrezione svelata da Le10Sport, noto portale francese, che trova riscontri anche in Italia. Sì, perché il Rennes è davvero sulle tracce di Diego Godin. Lo conferma Gianluca Di Marzio, che, sul suo sito, spiega come il club transalpino abbia avviato i primi contatti per il classe ’86 di proprietà dell’Inter: “Trovano dunque conferma le indiscrezioni odierne della stampa francese: l’uruguaiano è un profilo che piace e il club ha avviato i primi contatti sia con l’Inter che col giocatore per capire la fattibilità dell’operazione”, si legge.