Sky – Inter, due ostacoli nella trattativa Cagliari-Godin. Ma Giulini spera nel doppio colpo

L’asse Inter-Cagliari continua ad essere caldissimo in tema di mercato. Da alcuni giorni, il presidente Giulini sta provando a mettere a segno il colpo Diego Godin, fuori dal progetto di Conte e in uscita, senza dimenticare il sogno di riportare in rossoblù alla corte di Eusebio Di Francesco Radja Nainggolan, reduce dal prestito proprio in Sardegna nell’ultima stagione.

Attraverso le dichiarazioni rilasciate oggi a Sky il direttore generale del Cagliari Passetti ha confermato la trattativa per l’ex difensore dell’Atletico Madrid. Sky Sport, però, sottolinea che si tratta di un’operazione complicata per due motivi: da una parte la volontà dei sardi di rinforzare la difesa con un giocatore più giovane, che possa guidare il reparto per molti anni, e dall’altra per i costi, molto elevati per un club come il Cagliari nonostante la possibilità di prenderlo a titolo gratuito.

Per Sky il presidente Giulini, nonostante le dichiarazioni di mercoledì, coltiva ancora la speranza di riprendere Nainggolan. Al momento sta portando avanti i discorsi per il belga e per Godin ma l’esito è incerto: le due trattative proseguono parallelamente e il finale è ancora tutto da scrivere con Nainggolan e l’uruguaiano che attendono novità sul futuro e continuano ad allenarsi ad Appiano Gentile alla corte di Antonio Conte.