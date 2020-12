Gomez, l’Inter prova a sbloccare l’affare con una pedina a sorpresa. Nodo ingaggi, club al lavoro

Non c’è solo Eriksen in uscita dall’Inter, il club nerazzurro deve cercare di sfoltire la rosa cedendo gli esuberi per provare poi a reinvestire sul mercato. Marotta e Ausilio lavorano anche per piazzare Radja Nainggolan. Oltre alla solita ipotesi Cagliari, per il Ninja spunta una nuova pretendente, sempre in Italia.

Sulle tracce di Nainggolan, infatti, si sarebbe messa l’Atalanta. E i due club potrebbero intavolare uno scambio che potrebbe accontentare tutti: Nainggolan a Bergamo e il Papu Gomez all’Inter. Secondo L’Eco di Bergamo “L’Atalanta, in passato, ha già pensato al belga, che potrebbe diventare un rinforzo proprio nella zona del campo indebolita dall’uscita di Gomez. Il nodo è uno stipendio alto (oltre i 3 milioni), ma non è escluso che si possa trovare un accordo, cercando di risolvere due problemi in uno”.