Gosens sta bene all’Inter, ma la Bundes c’è: “E’ arrivata una chiamata importante da…”

Gli ultimi mesi di Robin Gosens con l'Inter sono stati molto positivi, con il tedesco in netta crescita rispetto agli inizi dell'avventura nerazzurra. L'ex Atalanta non ha però mai nascosto di voler approdare in Bundesliga un giorno e in questa sessione di mercato questa possibilità può davvero avverarsi. Come risulta a Calciomercato.com, infatti, nelle ultime ore è arrivata in sede nerazzurra un'importante chiamata dall'Union Berlino.