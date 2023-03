Inter, finalmente il vero Gosens. Inzaghi si gode la crescita, Robin come Eriksen?

"Robin Gosens è intelligente, potente dal punto di vista atletico, fisicamente integro - finalmente - e anche titolare. Contro il Lecce è stato scelto da Inzaghi nell'undici di partenza, non per scelta tecnica ma per l'indisponibilità di Federico Dimarco, che sta giocando la migliore stagione della sua carriera e che per questo ha spinto l'allenatore a relegare il tedesco in panchina. Eppure lui, paziente, non si è lamentato, si è allenato "molto, molto bene" (parola del tecnico) e dopo lunghi mesi di acciacchi ha finalmente trovato la forma", spiega Repubblica.

"Che all'Inter ci voglia tempo per inserirsi, ultimamente non è una novità. È fresco nella memoria dei tifosi il caso di Eriksen, determinante nella vittoria dello scudetto del 2020/21 dopo lunghi mesi in cui l'allenatore Antonio Conte lo aveva di fatto ignorato. A Gosens potrebbe stare succedendo la stessa cosa, anche se fra i due casi c'è una differenza enorme. Eriksen non aveva un Dimarco con cui giocarsi il posto. Il ragazzo della Renania, che a Instagram preferisce LinkedIn "per raccontare emozioni", sa che non sarà facile. E sa anche di non essere ancora il tornado che era all'Atalanta con Gasperini. Proprio in questa doppia consapevolezza sta la grandezza della persona, prima ancora che del calciatore", si legge sul sito del quotidiano.