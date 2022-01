Biasin: “Inter-Gosens, ottimismo generale. Si conta di chiudere per…”

Così il giornalista sull'esterno tedesco: "Primi contatti con l’Atalanta, i due club non hanno ancora parlato di cifre"

Robin Gosens si avvicina a grandi passi all'Inter. Il club nerazzurro sta cercando l'affondo decisivo in queste ore e per qualcuno è già riuscito a trovare la quadra per portare il tedesco a Milano. Non per Fabrizio Biasin, che spiega come regni l'ottimismo in viale della Liberazione ma che non sia ancora fatta: "Inter-Gosens - Primi contatti con l’Atalanta. - I due club non hanno ancora parlato di cifre. - L’Inter confida di chiudere a meno di 30 milioni. Trattativa all’inizio, ottimismo generale".