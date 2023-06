Gosens sblocca Frattesi. No a un Bremer bis, l’Inter stringe: accordo per 5 anni, le cifre

"Ed è per questo che Robin Gosens torna di nuovo in vetrina. Le trattative imbastite in questi giorni da Marotta e Ausilio hanno bisogno della cessione del tedesco per passare da “in lavorazione” a “definite”. Perché passano le stagioni, ma restano le vecchie linee guida: prima di acquistare, bisogna vendere. C’è Davide Frattesi in attesa, congelato come un anno fa rimase in stand by per oltre un mese Gleison Bremer, bloccato dalla telenovela Skriniar. E l’Inter vuole evitare di ripetere l’esperienza di un anno fa: Frattesi, l’uomo individuato per il salto di qualità a centrocampo, va chiuso in tempi stretti dopo aver portato a casa un sì che sa di promessa di matrimonio. Manca un tassello, non banale: Zhang ha chiesto a Marotta e Ausilio di chiudere una cessione in tempi rapidi per poter mettere sotto contratto la mezzala del Sassuolo".