Gosens via? Arrivano conferme: “L’Inter sta monitorando 5 esterni mancini: i nomi”

Il futuro di Robin Gosens potrebbe essere in Bundesliga. Il difensore ex Atalanta non ha convinto Inzaghi anche perché l'exploit di Dimarco ha fatto sì che l'ex Parma e Verona sia diventato presto titolare e inamovibile sulla fascia sinistra. Secondo quanto riporta il Giornale, l'Inter starebbe monitorando cinque giocatori per sostituire proprio Gosens, che piace al Leverkusen: