Griezmann per Lautaro? Arriva la decisione definitiva e Conte è già stato informato

La trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez sarà lunga e tortuosa. Il club Blaugrana non sembra intenzionato a ricorrere alla clausola rescissoria da 111 milioni di euro per portarlo al Camp Nou e sta cercando di formulare in queste settimane l’offerta giusta per convincere i nerazzurri a lasciar partire il proprio centravanti. Ma la posizione di Marotta e Ausilio è chiarissima: ok ad una contropartita, ma la parte cash dovrà essere almeno di 80-90 milioni di euro. Ma quale nome potrebbe entrare in un eventuale scambio tra i due club? Non quello di Antoine Griezmann e Calciomercato.com spiega perché.

“La presa di posizione forte in questo caso è stata del giocatore: Griezmann da febbraio ha fatto sapere al Barcellona di non voler andare via, lo ribadisce anche in queste settimane a fronte di eventuali proposte, ad oggi non si scalda a fronte di una partenza. Come l’Inter non ritiene sostenibile il suo stipendio elevatissimo che creerebbe problemi nel monte ingaggi se non con uno sforzo che il francese al momento non ha alcuna intenzione di fare. Ecco perché Antoine ad oggi è fuori dalla trattativa Lautaro, lo sa bene anche Antonio Conte che è informato in tempo reale dai dirigenti sulla trattativa, la sua opinione in merito avrà un peso importante per decidere se l’argentino andrà via davvero o meno. Da qui a luglio tutto può accadere in un affare apertissimo ma tutt’altro che semplice. Con tanti capitoli ancora da vivere”, si legge.