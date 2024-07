Una volta risolte le questioni Carboni e Arnautovic, l'Inter potrebbe poi rituffarsi a capofitto su Gudmundsson che, ad ottobre, tra l'altro dovrà rispondere in secondo appello all'accusa di molestie sessuali, dopo l'assoluzione in primo grado. "In viale della Liberazione non vogliono farsi trovare impreparati e nel caso dovessero scegliere di andare con forza sul calciatore islandese, vorrebbero correre meno rischi possibili. È per questo che da qualche giorno filtra un’indiscrezione abbastanza rilevante, che vedrebbe l’Inter già Interessata a quella che è la linea difensiva del calciatore, aiutata da un avvocato. Niente di più normale se consideriamo che, al di la della formula, il Genoa valuta Gudmundsoon una trentina di milioni e che credere in lui significherebbe comunque assumersi un rischio di natura tecnica. Ma su Gudmundsson l’Inter c’è", la chiosa di calciomercato.com.