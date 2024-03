Ormai non è più un mistero che Albert Gudmundsson diventerà in estate un vero e proprio tormentone. Il fantasista islandese, a segno anche quest'oggi - per lui sono 11 in campionato e 13 in stagione - con il suo Genoa contro il Frosinone, è già finito nel mirino di alcune top squadre, tra le quali l'Inter che, stando ai primi rumors, avrebbe già intavolato i primi contatti.