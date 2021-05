Inter, altro che rivolta. Hakimi: “Con Conte apriamo ciclo in Italia e in Europa”

I giocatori vogliono restare a Milano, vogliono restare in nerazzurro e soprattutto vogliono aprire un ciclo vincente con Conte

Lo spogliatoio dell'Inter si compatta intorno alla figura di Antonio Conte . I giocatori vogliono restare a Milano, vogliono restare in nerazzurro e soprattutto vogliono aprire un ciclo vincente con il loro attuale allenatore.

"Con Conte possiamo aprire un ciclo in Italia e in Europa", la sentenza del campione marocchino, autore di una prima stagione italiana da urlo. Hakimi, come del resto già fatto pubblicamente da Lukaku e Lautaro, conferma le intenzioni di tutti i giocatori nerazzurri: restare a Milano con Antonio Conte.