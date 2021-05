Big d’Europa bussano per 3 top dell’Inter. “Strategia Suning chiara: lo scenario”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, almeno tre giocatori dell'Inter sono molto richiesti: ecco la posizione di Suning

Matteo Pifferi

"Sacrifici sì, ma in cambio di cosa? Se le richieste non sono state una sorpresa, lo spogliatoio nerazzurro ne era informato da venerdì discorso, nel discorso che lunedì Steven Zhang ha fatto alla squadra, è mancata una visione del futuro, una spiegazione di quali possano essere le prospettive per un’Inter scudettata, ma alle prese con una grave crisi economico-finanziaria". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle reazioni successive al dialogo tra Zhang e l'Inter. Il presidente ha proposto il taglio di due mensilità, richiesta respinta e che potrebbe disegnare uno scenario futuro differente.

La posizione di Lukaku

Secondo quanto riportato dal CorSport, ci sono tre giocatori su tutti che sono appetibili sul mercato: "Una serie di corteggiatori sono già venuti allo scoperto, in particolare per Lukaku, Lautaro e Hakimi, mentre la “stima” di Guardiola per Bastoni ha radici lontane nel tempo. Tanto per cominciare, su Big Rom, ci sono il solito Manchester City e il Chelsea. E c’è pure un prezzo, fissato dall’Inter, ovvero 120 milioni di euro. Raggiunta quella cifra – e stando ai rumors non saremmo così distanti… - potrebbe arrivare il via libera per una cessione che aiuterebbe parecchio i conti di viale Liberazione", spiega il quotidiano che sottolinea come Lukaku abbia comunicato all'entourage di tenere aperti i contatti con i due club inglesi.

Lautaro nel mirino del Real Madrid

La situazione legata a Lautaro Martinez è diversa rispetto a quella di Lukaku: l'argentino si è affidato da poco ad un nuovo procuratore proprio nel momento in cui la trattativa per il rinnovo con l'Inter sembrava sul punto di concludersi. "Ora deve essere ripresa in mano dai nuovi rappresentanti, ma è finita inevitabilmente in stand-by visto che le priorità in casa nerazzurra sono altre. Tuttavia, nel frattempo, il Real Madrid ha cominciato a raccogliere informazioni sul “Toro”, proprio attraverso quel Camano con cui esiste un canale preferenziale. Le parti smentiscono che ci sia qualcosa di più concreto, ma l’argentino ha ammesso di essere stato vicino al Barcellona un anno fa: evidentemente è sensibile al fascino di certi club e tra blaugrana e “Merengues” c’è ben poca differenza a livello di statura internazionale", commenta il CorSport. Hakimi, invece, è sempre nei radar del Bayern Monaco mentre Bastoni è in attesa di rinnovare. E lo sfogo del procuratore, Tinti, non lascia tranquilli i nerazzurri.

Lo scenario

"Intendiamoci, non potranno andare via tutti. Anzi, l’Inter proverà, in prima battuta, a piazzare altri elementi, da quelli ritenuti meno utili, ma con ingaggio elevato come Vidal e Sanchez, ad altri big considerati più facilmente sostituibili, come i vari Brozovic, Skriniar o De Vrij", conferma il Corriere dello Sport che stabilisce anche i requisiti: "E’ chiaro, però, che dipenderà dalle offerte che verranno recapitate in viale Liberazione. Oltre, naturalmente, alla volontà dei diretti interessati: dettaglio tutt’altro che trascurabile e, ora più che mai, diventato fattore determinante, dopo il discorso di Zhang".