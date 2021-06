Hakimi ai dettagli, firma sempre più vicina. Bellerin, l’Arsenal non apre al prestito

L'esterno sta per lasciare l'Inter, accordo ormai raggiunto con il Psg. L'esterno spagnolo è il sostituto, ma la trattativa non è in stato avanzato

Andrea Della Sala

Hakimi sarà molto presto un nuovo giocatore del Psg. Dopo le parole di ieri dell'agente dell'esterno dell'Inter, la trattativa sembra ormai arrivata alla battute finali. Come riporta Sky Sport i due club stanno ormai ultimando le pratiche burocratiche e il contratto con il club parigino sta per essere firmato da Hakimi. Nessun dubbio sul suo trasferimento in Francia.

L'Inter ha già individuato anche il possibile sostituto per la fascia destra, si tratta di Bellerin dell'Arsenal. Il club nerazzurro lo vorrebbe in prestito; per il momento non c'è una trattativa in stato avanzato anche perché i Gunners non stanno valutando le offerte per una cessione a titolo temporaneo.