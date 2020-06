AS – Hakimi all’Inter, tutta ‘colpa’ di Conte: ecco i 3 motivi che hanno portato al sì

Achraf Hakimi è a un passo dall’Inter. La conferma arriva anche dal quotidiano spagnolo As. Confermata anche la cifra che dovrà versare il club nerazzurro nelle casse del Real Madrid: 40 milioni di euro più bonus. Il quotidiano rivela i motivi che hanno spinto l’esterno a scegliere l’Inter nonostante il forte pressing del Bayern Monaco.

“Il primo, e principale, è che il calciatore ha detto mesi fa al Real Madrid che non era disposto a tornare per fare la riserva di Carvajal, consapevole che lo spagnolo è un titolare inamovibile per Zidane“, si legge su As.

“Dalla parte del giocatore, la scelta dell’Inter ha un chiaro ‘responsabile’: Conte. L’allenatore italiano gli garantisce di essere un titolare, esterno in un 3-5-2 che si adatta perfettamente alle sue qualità. A 21 anni, Achraf ritiene che andare all’Inter sia il passo perfetto. È un grande club, che lotta per tutti i titoli e che gli permetterebbe anche di fare un nuovo salto in pochi anni“.

“Un altro fattore importante per tutte le parti è quello economico. L’offerta dell’Inter è per cinque stagioni a quasi cinque milioni netti a stagione. Un importo molto più alto di quello che riceve al Real Madrid. D’altra parte, il Club Blanco ha bisogno di incassare dopo la crisi causata dal Covid-19. Il marocchino era ben lungi dall’essere uno dei giocatori da cedere, ma il Real non può permettersi di trattenere un giocatore che non vuole rimanere”.

(As)