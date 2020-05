Inter, contatti avviati per Emerson: fissato il prezzo, può sbloccare l’affare Lautaro

È Emerson Royal il nome nuovo del mercato interista: l’esterno brasiliano, protagonista di un’ottima stagione con la maglia del Betis Siviglia, è finito nel mirino di numerosi club europei tra cui l’Inter, che potrebbe decidere di inserirlo all’interno dell’affare Lautaro come parziale contropartita tecnica. Questo perchè il Barcellona vanta un diritto di prelazione sul promettente classe ’99 da circa 9 milioni di euro, ottenuto al momento del suo acquisto dall’Atletico Mineiro in sinergia con gli andalusi. Il suo status da extracomunitario complica il suo sbarco immediato in Catalogna, ma la dirigenza blaugrana potrebbe decidere di acquistarlo per poi utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a Lautaro Martinez, obiettivo numero uno del club.

Sul giocatore è forte l’interesse anche del Bayer Leverkusen che, secondo il Mundo Deportivo, potrebbe offrire una cifra che oscilla tra i 20 e i 30 milioni di euro: il fattore che può far pendere la bilancia in favore dell’Inter è la partecipazione dei tedeschi alla prossima Champions League, traguardo ancora da raggiungere (a differenza dei nerazzurri) e che potrebbe garantire denaro extra per aumentare l’offerta per il brasiliano.