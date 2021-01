Quanti errori: Handanovic, brutta tendenza. E i tifosi dell’Inter coniano un’espressione nuova

Non è un periodo facile per Samir Handanovic. Anche nella partita contro la Roma, la prestazione del portiere dell’Inter non ha affatto convinto i tifosi nerazzurri, che lo hanno nuovamente criticato sui social.

Di lui ha parlato l’edizione odierna di Tuttosport, che ha messo in evidenza numeri negativi:

“E questa è una tendenza che si sta pericolosamente ripetendo in quest’annata e che ha portato molti tifosi a coniare per lui il termine “parata con lo sguardo” (…). Si notato imperfezioni in diverse occasioni, oltre a un paio di errori da matita blu contro Benevento e Verona. Ma ci sono anche i numeri: i nerazzurri hanno subito 61 tiri in Serie A e il portiere ne ha parati 38, ovvero il 62%. Di fatto, un tiro ogni tre che l’Inter riceve, è gol. Confrontando il rendimento di Handanovic con quello di altri portieri come Donnarumma e Szczesny, la differenza è lampante: il rossonero ha parato 45 tiri su 60 (75%), il bianconero 32 su 45 (71%)“.

(Fonte: Tuttosport)