Mercato, Icardi ha scelto il suo futuro. E l’Inter ne parlerebbe con la Juve solo in un caso

Il futuro di Mauro Icardi è un grosso punto interrogativo. Quel che sembra ormai certa oggi è la volontà del centravanti argentino di non continuare la sua avventura al Paris Saint-Germain il prossimo anno e cambiare, di nuovo, casacca. Il Messaggero ha fatto il punto sul futuro del classe ’93, con l’Inter che tornerà ad affrontare lo stesso problema della scorsa estate: “La priorità del calciatore classe ’93 resta quella di tornare in Italia, dove la Juventus non hai smesso di corteggiarlo. Ma l’Inter potrebbe decidere di sedersi al tavolo con i bianconeri solo a determinate condizioni.

Quali? Magari provando ai coinvolgere nell’affare dei giocatori graditi a Conte. Per via dell’emergenza coronavirus e con i prossimi calendari ancora da scrivere (intanto la Fifa ha confermato di studiare una sessione di trattative molto lunga, valida fino a dicembre o gennaio), gli scambi di calciomercato si riveleranno fondamentali per le società. Non solo serie A, Maurito piace anche all’Atletico Madrid. Un corteggiamento che parte da lontano: la moglie agente dell’attaccante, Wanda Nara, è una storica amica della compagna del tecnico Simeone”, si legge.