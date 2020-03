GdS – Juve, movimenti in attacco. Bianconeri sempre alla finestra per Icardi. Si attende il Psg

Con le squadre ferme in attesa della ripresa, si cominciano a muovere i primi passi sul mercato in vista della prossima stagione. L’Inter dovrà capire cosa succederà con i giocatori dati in prestito la scorsa estate, tra questi Mauro Icardi. L’attaccante argentino ha un’opzione di riscatto di 70 milioni di euro, ma il Psg non è così sicuro di esercitarla. Alla finestra per l’ex bomber nerazzurro c’è sempre la Juve:

“Se partirà Gonzalo Higuain (contratto in scadenza nel 2021) l’idea è quella di puntare su un giovane di grande prospettiva. Il pallino di Paratici è Gabriel Jesus: per il City il brasiliano è intoccabile, ma senza coppe il discorso potrebbe cambiare. Senza dimenticare Mauro Icardi, che il Psg deve ancora decidere se riscattare o meno dall’Inter (per 70 milioni)”, spiega La Gazzetta dello Sport.