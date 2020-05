Icardi, la Juve si defila. Pedullà: “Ecco le cifre con il Psg e la posizione dell’Inter”

Il futuro di Mauro Icardi sembra sempre più orientato verso Parigi. Il Psg ha messo l’argentino in cima alla lista di priorità e l’Inter non vede l’ora di poter mettere a bilancio una clamorosa plusvalenza. Icardi, infatti, è a bilancio per meno di 2 milioni di euro.

“Su Icardi”, scrive Alfredo Pedullà, “Leonardo vuole costruire il Psg del futuro. L’opzione di riscatto da 70 milioni scadrà il 31 maggio, il club parigino vuole ridiscutere i termini con l’Inter con la speranza di ottenere uno sconto e pagare una cifra inferiore rispetto a quella concordata l’estate scorsa. 70 milioni che dunque possono diventare una base tra i 55 e i 60 milioni.

Chiaro, l’Inter spingerà per ottenere l’intera cifra pattuita un anno fa, magari abbattendo le distanze con l’inserimento di bonus che possano accontentare entrambe le società. Nel frattempo le altre squadre interessate, Juve compresa (per ora defilata), sono rimaste alla finestra in attesa di sviluppi. In ogni caso, il Psg è al lavoro per trattenere Icardi, considerato che fine maggio si avvicina.

Il club parigino, che evidentemente ha incassato la disponibilità di Maurito, è pronto a sedersi al tavolo dell’Inter per trovare la giusta quadratura, in attesa di capire se la società nerazzurra aprirà allo sconto”.