Sun – Icardi, c’è anche il Chelsea. Blues pronti a sfruttare l’impasse tra Inter e Psg

Il futuro di Mauro Icardi si deciderà a breve. Il Psg sta trattando con l’Inter e ha chiesto uno sconto per riscattare l’attaccante argentino, ma ancora non è stato trovato un accordo tra i due club. L’Inter non vorrebbe scendere dalla cifra stabilita di 70 milioni di euro e in questo impasse potrebbe inserirsi il Chelsea.

Secondo quando si legge sul Sun, infatti, il club londinese è alla ricerca di un centravanti e potrebbe sfruttare i tentennamenti del Psg provando a strappare Icardi all’Inter. Per i Blues, come per l’Inter, è sfumato l’affare Mertens che rinnoverà con il Napoli e nel caso in cui i francesi non dovessero alzare l’offerta, il Chelsea è pronto ad accelerare.