RMC – Icardi, sprint Psg: priorità assoluta! Passi avanti con l’Inter ma c’è una smentita

Mauro Icardi “rappresenta la priorità assoluta” per il Psg in questo momento. Anche in Francia confermano l’accelerata nella trattativa. In particolar modo, è l’autorevole emittente RMC a confermare l’interesse sempre più forte dei parigini.

“Il dossier Icardi”, riferisce RMC, “è l’attuale priorità del Psg. Il diritto di riscatto da 65 milioni di euro scade il 31 maggio ma il Psg vuole ridiscutere i termini con l’Inter causa coronavirus. Il club vuole e spera di pagare una cifra inferiore rispetto a quella pattuita e ci sono buoni passi avanti nella trattativa con una prima offerta più bassa rispetto ai 65 milioni del diritto di riscatto. Ma una fonte vicina alla trattativa smentisce che l’offerta sia quella circolata in Italia da 50 milioni di euro più 10 di bonus“.