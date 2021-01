Sky – Samp-Inter, Conte studia le alternative a Lukaku: 2 idee, la più naturale ma rischiosa…

Archiviato il successo per 6-2 sul Crotone, un ottimo modo per dare il benvenuto al 2021, l’Inter mette nel mirino la trasferta di Genova a Marassi contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, gara in programma mercoledì 6 gennaio alle 15:00 al ‘Ferraris’ e valida per il sedicesimo turno di Serie A.

In casa nerazzurra è scattato l’allarme dopo lo stop di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, uscito al 75′ contro il Crotone a causa di una contrattura al quadricipite, oggi ha svolto una seduta di terapie ed è atteso dagli esami strumentali, che sosterrà nella giornata di domani. A due giorni dalla gara con la Samp, Antonio Conte studia le alternative al belga, che secondo le ultime indiscrezioni al massimo potrà accomodarsi in panchina.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, sono due le possibilità per Antonio Conte. La più naturale porterebbe ad Alexis Sanchez accanto a Lautaro Martinez, una scelta che però risulta rischiosa alla luce delle condizioni fisiche del cileno. L’ex Manchester United non è tornato in campo dopo l’infortunio muscolare: Sanchez è rimasto in panchina contro il Crotone e non scende in campo dallo scorso 13 dicembre. L’alternativa è rappresentata dall’impiego di Ivan Perisic, in coppia con un centrocampista di qualità, a supporto di Lautaro Martinez nelle vesti di prima punta.