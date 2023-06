L'offerta del Newcastle per Barella, pari a 58 milioni di euro, è lontanissima dalla valutazione che fa l'Inter del suo centrocampista

L'offerta del Newcastle per Barella, pari a 58 milioni di euro, è lontanissima dalla valutazione che fa l'Inter del suo centrocampista e pilastro. Lo conferma anche il quotidiano "Independent", secondo cui i nerazzurri hanno fissato in 80 milioni di sterline, pari a 93 milioni di euro, il prezzo per cedere l'ex centrocampista del Cagliari.