Dall’infermeria: Mkhitaryan e Correa lavorano per il City. Skriniar? Discorso diverso

Discorso diverso invece per Milan Skriniar. Scrive il quotidiano: "Anche Skriniar è in stand-by, ma nel suo caso l’eventuale recupero sarebbe funzionale alla partita di Torino. Lo slovacco – che non gioca da due mesi e mezzo, era lo spicchio finale degli ottavi di ritorno contro il Porto in Champions – nell’ultima giornata andrebbe al massimo in panchina. Ogni indicazione sul centrale di Inzaghi, già promesso al Paris Saint Germain per l'anno prossimo, arriverà all’inizio della settimana. Giovedì scorso Skriniar ha fatto una visita in Francia nella stessa clinica in cui, ad aprile, era stato operato alla schiena".