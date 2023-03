Inter, l’opzione Inigo Martinez intriga. Promesso al Barça, ma c’è un possibile colpo di scena

Il difensore dell'Athletic Bilbao ha dato la sua parola al Barcellona, ma i problemi finanziari dei catalani potrebbero bloccare l'operazione

Andrea Della Sala

È noto che l'Inter sia alla ricerca di un difensore di livello, dovendo fronteggiare l'addio in estate di Skriniar. Lo slovacco passerà al Psg, lasciando un buco importante nella difesa dei nerazzurri. Per questo l'Inter si sta muovendo per cercare di rimpiazzare il pilastro difensivo.

"Tra le tante tele stese dall’Inter, ce n’è una che arriva fino in Spagna: Iñigo Martinez, difensore basco rimpallato in carriera dalla Real Sociedad all’Athletic Bilbao. Non rinnoverà il suo contratto e lascerà definitivamente casa a 31 anni. Dopo guai fisici che ne hanno forse frenato l’esplosione definitiva sulla scena europea, ha ritrovato integrità fisica e pure un posto nella nuova nazionale spagnola di Luis de la Fuente. Mentre decideva di lasciare Bilbao, e veniva avvicinato pure dall’Atletico del Cholo, Martinez ha dato per tempo la propria parola al Barcellona per trasferirsi a zero la prossima stagione in Catalogna", spiega La Gazzetta dello Sport.

"La condizione necessaria e sufficiente affinché l’operazione sia fattibile è che i catalani risolvano i propri problemi con il FPF ed è lì che l’Inter aspetta sorniona alla finestra: in caso di colpi di scena, i nerazzurri tenterebbero l’ennesimo parametro zero, anche perché il basco ha caratteristiche compatibili col resto dei difensori nerazzurri. Il tutto, senza scordare Oumar Solet, 23enne centrale francese del Salisburgo, visto da vicino in Europa League. Lui sì che costa, 15 milioni poco trattabili, anche se l’Inter proverà ad abbassare la quota nell’eventuale trattativa. Vada come vada, c’è l’esigenza di andare oltre Skriniar, il prima possibile", aggiunge Gazzetta.