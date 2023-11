Inter, 16 nerazzurri in giro per il mondo: il calendario degli impegni dei nazionali

La Serie A si ferma per la terza sosta della stagione 2023/24 che lascerà spazio agli impegni delle Nazionali, tra Qualificazioni a Europei e Mondiali e amichevoli. Tra i 16 nerazzurri convocati, sono sei quelli chiamati dal CT azzurro Spalletti per gli impegni dell'Italia decisivi per la qualificazione a Euro 2024, mentre Calhanoglu, Thuram e Arnautovic che scenderanno in campo rispettivamente con Turchia, Francia e Austria, sono già qualificati. L'Inter tornerà in campo domenica 26 novembre alle 20:45 per il match di Torino contro la Juventus.