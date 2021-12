Inter 2022/23, rivoluzione in difesa: “Tre possibili addii. Ed ecco chi può arrivare”

Il reparto difensivo è quello su cui l'Inter, la prossima estate, andrà a cambiare maggiormente: ecco tutte le strategie

Marco Astori

La parola programmazione è quella che più fa eco in queste settimane in viale della Liberazione. La dirigenza dell'Inter sta infatti pianificando le prossime mosse sul mercato per garantire un futuro sempre più luminoso al club dentro e fuori dal campo. E, secondo Tuttosport, è la difesa il reparto su cui Marotta e Ausilio interverranno maggiormente, sia in entrata che in uscita.

Si legge infatti: "La società si sta già muovendo per i rinforzi della prossima estate quando potrebbero salutare Ranocchia, D'Ambrosio e Kolarov, tutti in scadenza. L'Inter ha in prestito due giovani di ottime prospettive come Vanheusden e Pirola, ma è evidente che servirà qualcosa di più, tenendo sempre presenti elementi fondamentali come Dimarco e Skriniar (anche per lui a inizio 2022 inizieranno i discorsi per prolungare il contratto in scadenza nel 2023).

Marotta e Ausilio hanno messo da tempo gli occhi su due futuri parametri zero come Luiz Felipe della Lazio (il rinnovo che sembrava scontato in estate è ora in salita) e il nazionale tedesco Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach (stesso agente di Calhanoglu ). Il primo è ovviamente ben conosciuto da Inzaghi che in biancoceleste lo ha utilizzato in tutte e tre le posizioni della difesa, caratteristica simile a quella del duttile tedesco. Sul taccuino c'è anche il 22enne francese Malang Sarr del Chelsea (lui non in scadenza), al momento in seconda fila".