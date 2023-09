Inter, non solo Frattesi: svolta in arrivo per questi 6 giocatori dopo la sosta

Dopo aver schierato la stessa formazione per tre partite consecutive, Simone Inzaghi cambierà la sua Inter dopo la sosta. Difficile immaginare novità alla ripresa, nel derby contro il Milan. Ma già dall'impegno successivo di Champions League con la Real Sociedad e soprattutto in campionato con l'Empoli potranno esserci dei cambiamenti nell'undici di partenza.

Sicuramente Davide Frattesi a centrocampo troverà maggior spazio e potrà svoltare, al posto di Barella o Mkhitaryan, da mezzala insomma. Sulle fasce entreranno nelle rotazioni dal 1' sia Cuadrado a destra che Carlos Augusto a sinistra, per permettere a Dumfries e Dimarco di tirare il fiato. In attacco Arnautovic scalpita e potrà trovare spazio, aspettando che Sanchez sia al 100%. E infine in difesa ci saranno due novità: avrà i primi minuti in nerazzurro Pavard, come braccetto-destro, e tornerà dall'infortunio Acerbi che si alternerà con de Vrij. Sono questi i 6 giocatori pronti a svoltare. Sommer, Bastoni, Barella/Mkhitaryan, Calhanoglu e Lautaro sono invece i quasi intoccabili dei nerazzurri, che probabilmente faranno gli straordinari.