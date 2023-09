Pereyra ancora svincolato, da Udinese e Inter all’Arabia: la situazione per il colpo a 0

Roberto Pereyra è senza una squadra. L’ex Udinese è svincolato e ancora tesserabile, nonostante i contatti avuti in estate con diverse società. A fare il punto sulla situazione è calciomercato.com: “Dalle big come l'Inter, che ha avuto un incontro con l'agente del Tucu a inizio mercato, ad altri club di A come Torino e, di nuovo l'Udinese, nelle ultime settimane. Fino a sondaggi che arrivano dall'estero...

Degli intermediari, infatti, hanno presentato il profilo del centrocampista argentino ai club della Saudi Pro League. Un'avventura sportiva diversa, ma economicamente vantaggiosa sarebbe accolta volentieri da Pereyra in questa fase della sua carriera. L'interesse iniziale è rimasto però tale e non ha portato a una proposta ufficiale dall'Arabia Saudita, col classe '91 che resta libero e in attesa della migliore soluzione. Deciso a tornare a giocare, a non fermarsi, perché la sua storia non è ancora finita”, si legge.