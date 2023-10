GdS – Inter, firmato accordo commerciale con Qatar Airways. “Doveva essere già main sponsor…”

Come riporta La Gazzetta dello Sport "L’Inter ha firmato un accordo commercial con Qatar Airways: la compagnia aerea al momento diventerà soltanto il vettore ufficiale nerazzurro e si aggiunge a una batteria di sponsor arricchita da poco anche da eBay e U-Power. Nei mesi scorsi ci sono state trattive per far diventare main sponsor il colosso di Doha, che ha trasportato nell’ultimo anno 31,7 milioni di passeggeri, + 71% rispetto alla rilevazione precedente. In caso di addio a Paramount+ per la prossima stagione, non è escluso che proprio Qatar Airways possa diventare sponsor di maglia".