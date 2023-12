GdS – Inter, addio Sanchez per il colpo in attacco. Taremi preferito, due le alternative

Le condizioni per il colpo in attacco in casa Inter nel mercato invernale: Taremi il preferito, due le alternative secondo Gazzetta

Le condizioni per il colpo in attacco in casa Inter nel mercato invernale. Sono due e le svela oggi La Gazzetta dello Sport, la principale è la cessione di Alexis Sanchez. Al momento sembra difficile, se non impossibile, un innesto con la permanenza del cileno. “Arnautovic e Sanchez stanno deludendo le aspettative, nonostante chiaramente la difesa del club a tutti i livelli, dall’allenatore fino ai dirigenti. E la delusione non è solo dal punto di vista tecnico, ma anche sul piano fisico, non garantendo la continuità necessaria dietro i titolari Thuram e Lautaro. Ecco perché il club si sta interrogando sulla possibilità di intervenire anche in quel reparto. Le condizioni per un nuovo innesto sono però due.