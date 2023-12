Di Marzio – Buchanan, l’Inter accelera: dettagli e cifre. Ora serve ok Zhang. In attacco…

In casa Inter da tempo è stato scelto Tajon Buchanan per rinforzare la fascia destra. Come sottolinea Gianluca Di Marzio, i contatti con il club belga e il giocatore sono continui per proseguire nell'operazione. "Si attende l'ok della proprietà dell'Inter per fare un minimo investimento e far arrivare Buchanan in prestito con obbligo di riscatto. La richiesta del Club Brugge nella scorsa stagione era di 17 milioni di euro, ma ora il giocatore è in scadenza a giugno 2025 e non rinnoverà il contratto".