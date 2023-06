FCIN1908 / Inter e Al-Nassr, accordo vicino per Brozovic: le cifre. A lui l’ultima parola

L'incontro andato in scena oggi tra Inter e Al-Nassr nella sede nerazzurra ha avvicinato ulteriormente i due club nella trattativa per il trasferimento in Arabia Saudita di Marcelo Brozovic: come appurato da Fcinter1908, le parti starebbero ultimando gli ultimi dettagli di un'operazione che si potrebbe concretizzare sulla base di una cifra che oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro.